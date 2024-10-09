Дубль Кадейкина принес «Трактору» победу над «Адмиралом»

«Трактор» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ добился победы над «Адмиралом» со счетом 2:0.

Победный дубль оформил Александр Кадейкин.

«Трактор» набрал 20 очков и возглавил таблицу Восточной конференции. «Адмирал» занимает седьмую строчку с 14 баллами.

В следующем матче челябинцы примут «Торпедо», а «Адмирал» 15-го числа сыграет дома с «Северсталью».

FONBET КХЛ

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кадейкин — 5 (Дронов, Тертышный), 5:09 — 1:0. Кадейкин — 6 (бол., Кэмпфер), 48:52 — 2:0.

Вратари: Фукале — Мишуров.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (13+18+10) — 28 (9+10+9).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

9 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.