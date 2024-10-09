Дубль Кадейкина принес «Трактору» победу над «Адмиралом»

9 октября, 19:04
«Трактор» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ добился победы над «Адмиралом» со счетом 2:0.
Победный дубль оформил Александр Кадейкин.
«Трактор» набрал 20 очков и возглавил таблицу Восточной конференции. «Адмирал» занимает седьмую строчку с 14 баллами.
В следующем матче челябинцы примут «Торпедо», а «Адмирал» 15-го числа сыграет дома с «Северсталью».
FONBET КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кадейкин — 5 (Дронов, Тертышный), 5:09 — 1:0. Кадейкин — 6 (бол., Кэмпфер), 48:52 — 2:0.
Вратари: Фукале — Мишуров.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (13+18+10) — 28 (9+10+9).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
9 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|14
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|14
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|10
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11