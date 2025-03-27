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27 марта, 19:16

«Адмирал» обыграл «Трактор» на старте серии первого раунда Кубка Гагарина

Даниил Аршавский
Фото ХК «Адмирал»
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«Адмирал» на выезде одержал победу над «Трактором» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:4.

У гостей забили Александр Шевченко, Шейн Принс, Егор Петухов, Даниил Гутик и Аркадий Шестаков. Защитник команды из Владивостока Либор Шулак сделал три результативные передачи.

У хозяев дважды отличился Остап Сафин, по одному голу у Виталия Кравцова и Чарльза Робинсона.

«Адмирал» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Челябинске 29 марта.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Голы: Шевченко — 1 (Муранов, Шулак), 2:17 — 0:1. Принс — 1 (Завгородний, Родуолд), 9:08 — 0:2. Петухов — 1 (бол., Гутик, Шулак), 22:28 — 0:3. Сафин — 1 (Дер-Аргучинцев, Глотов), 27:34 — 1:3. Робинсон — 1 (Дронов, Дэй), 32:28 — 2:3. Гутик — 1 (Старков, Солянников), 33:31 — 2:4. Шестаков — 1 (бол., Принс, Шулак), 45:06 — 2:5. Кравцов — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 48:19 — 3:5. Сафин — 2 (Кадейкин), 59:04 — 4:5.

Вратари: Фукале (Мыльников, 33:31, 57:08 — 59:04, 59:08) — Мишуров.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 36 (11+11+14) — 23 (8+10+5).

Судьи: Лазарев, Ромасько.

27 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

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Кубок Гагарина
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