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4 апреля, 19:41

«Трактор» отыгрался с 0:4 и победил «Адмирал» в овертайме, челябинцы повели в серии

Руслан Минаев
Семен Ручин, Андрей Светлаков (в центре) и Вячеслав Основин.
Фото ХК Трактор
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«Трактор» дома обыграл «Адмирал» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Григорий Дронов. У гостей два гола забил Вячеслав Основин, две результативные передачи сделал Степан Старков. Гол в овертайме забил форвард челябинского клуба Семен Дер-Аргучинцев.

Клуб из Владивостока к середине второго периода вел со счетом 4:0, «Трактор» забросил четыре шайбы в третьем периоде и сравнял счет.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестой матч пройдет 6 апреля во Владивостоке.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:4 ОТ (0:3, 0:1, 4:0, 1:0)

Голы: Основин — 1 (мен.), 5:22 — 0:1. Гутик — 2 (Старков), 7:05 — 0:2. Основин — 2 (Муранов, Шевченко), 15:57 — 0:3. Шэн — 2 (Старков), 31:02 — 0:4. Дронов — 2 (бол., Глотов), 47:54 — 1:4. Светлаков — 2, 48:31 — 2:4. Шабанов — 3 (бол., Дронов, Кадейкин), 51:42 — 3:4. Кэмпфер — 2 (Дер-Аргучинцев, Светлаков), 58:49 — 4:4. Дер-Аргучинцев — 2, 61:31 — 5:4.

Вратари: Фукале (Мыльников, 15:57) — Мишуров.

Штраф: 2 — 18.

Броски: 48 (5+18+21+4) — 25 (14+7+4+0).

Судьи: Мочалов, Ромасько.

4 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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