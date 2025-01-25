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Сегодня, 13:00

«Трактор» — «Адмирал»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Трактор» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram
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«Трактор» (Челябинск) и «Адмирал» (Владивосток) встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 25 января. Игра пойдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Челябинске игру также покажет канал «ОТВ».

Ключевые события игры «Трактор» — «Адмирал» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в третий раз в сезоне. 9 октября 2024 года челябинцы победили на своем льду — 2:0, а 9 ноября клуб из Владивостока выиграл на своем — 4:3 ОТ.

«Трактор» набрал 67 очков в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Адмирал» провел 48 матчей и набрал 50 очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
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