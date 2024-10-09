«Трактор» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на странице КХЛ ВК.

«Трактор» набрал 20 очков и возглавил таблицу Восточной конференции. «Адмирал» занимает седьмую строчку с 14 баллами.

В следующем матче челябинцы примут «Торпедо», а «Адмирал» 15-го числа сыграет дома с «Северсталью».