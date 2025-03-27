«Трактор» и «Адмирал» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ 26 марта

«Трактор» и «Адмирал» сыграют в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 27 марта. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В.Белоусова и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Кроме того, встречу плей-офф КХЛ можно смотреть на челябинском канале «ОТВ» и владивостокском канале «ОТВ Приморье».

Ключевые события противостояния «Трактор» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате «Трактор» занял первое место в таблице Восточной конференции с 96 очками. «Адмирал» финишировал восьмым с 69 очками.