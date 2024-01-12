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Сегодня, 19:05

«Трактор» прервал 4-матчевую победную серию «Ак Барса»

Руслан Минаев
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«Трактор» дома обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У челябинского клуба голы забивали Егор Попов, Данил Юртайкин и Виталий Кравцов. У казанцев шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.

«Трактор» прервал 4-матчевую победную серию «Ак Барс». Челябинцы набрал 61 очко и занимают 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Попов — 3 (Шаров, Робинсон), 11:29 — 1:0. Кагарлицкий — 10 (Радулов, Шипачев), 13:32 — 1:1. Юртайкин — 9 (бол., Ткачев, Дронов), 19:58 — 2:1. Кравцов — 13 (Щучинов, Дер-Аргучинцев), 27:07 — 3:1.

Вратари: Фукале (57:43 — 58:06) — Билялов (55:42 — 57:05, 58:30 — 58:55).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (13+7+7) — 37 (12+14+11).

Судьи: Беляев, Бирин.

12 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Источник: КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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