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Сегодня, 12:00

«Трактор» — «Ак Барс»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Видеотрансляция игры КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Вадим Шипачев.
Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru
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12 января «Трактор» на своем льду в Челябинске сыграет против казанского «Ак Барса» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Трактор» — «Ак Барс» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск для пользователей с подпиской. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Ак Барс» с помощью матч-центра «СЭ».

«Трактор» тренера Алексея Заварухина занимает пятое место с 59 очками в турнирной таблице Восточной конференции после 50 игр. «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова находится на седьмой строчке с 58 баллами после 48 матчей на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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