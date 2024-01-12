12 января «Трактор» на своем льду в Челябинске сыграет против казанского «Ак Барса» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Трактор» — «Ак Барс» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск для пользователей с подпиской. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Ак Барс» с помощью матч-центра «СЭ».

«Трактор» тренера Алексея Заварухина занимает пятое место с 59 очками в турнирной таблице Восточной конференции после 50 игр. «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова находится на седьмой строчке с 58 баллами после 48 матчей на Востоке.

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