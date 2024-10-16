«Трактор» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 16 октября

«Трактор» примет «Ак Барс» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 16 октября, на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинске. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Трактор» — «Ак Барс» покажут на официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск» (при наличии подписки).

Кроме того, трансляция встречи пройдет на челябинском телеканале «ОТВ» (начало эфира — в 18.50 по местному времени) и казанском телеканале «ТНВ Татарстан» (начало эфира — в 16.45 по местному времени) для жителей этих городов.

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» в этом сезоне КХЛ-2024/25 провел 15 матчей и набрал 22 очка, у «Ак Барса» — 14 игр и 18 очков.