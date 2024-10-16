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Сегодня, 15:45

«Трактор» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Трактор» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 16 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Трактор» примет «Ак Барс» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 16 октября, на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинске. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Трактор» — «Ак Барс» покажут на официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск» (при наличии подписки).

Кроме того, трансляция встречи пройдет на челябинском телеканале «ОТВ» (начало эфира — в 18.50 по местному времени) и казанском телеканале «ТНВ Татарстан» (начало эфира — в 16.45 по местному времени) для жителей этих городов.

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» в этом сезоне КХЛ-2024/25 провел 15 матчей и набрал 22 очка, у «Ак Барса» — 14 игр и 18 очков.

ХК Ак Барс
ХК Трактор
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 16 12 4 26
2 СКА 16 10 6 21
3 Спартак 15 9 6 20
4 ЦСКА 16 7 9 19
5 Северсталь 16 9 7 18
6 Торпедо 15 8 7 18
7 Динамо Мн 14 8 6 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 15 8 7 16
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
И В П О
1 Трактор 15 10 5 22
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Ак Барс 14 9 5 18
5 Нефтехимик 16 7 9 18
6 Металлург Мг 17 8 9 16
7 Адмирал 14 6 8 15
8 Сал. Юлаев 12 7 5 14
9 Лада 16 6 10 14
10 Авангард 16 6 10 13
11 Амур 15 5 10 12
12 Барыс 15 3 12 7
Подробная таблица
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
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окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
01
ноя
02
ноя
03
ноя
04
ноя
13.10 10:30
Амур
Лада
2
0
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
0
5
14.10 17:00
Трактор
Авангард
1
3
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
2
1
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
5
0
15.10 12:00
Амур
Лада
3
5
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
ОТ
5
6
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
ОТ
5
4
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
ОТ
3
2
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
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Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		16 17

Шабанов Максим

Трактор

 		15 17

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 17

Аймурзин Данил

Северсталь

 		15 16

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		15 16

Абрамов Виталий

ЦСКА

16 16
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		15 10

Аймурзин Данил

Северсталь

 		15 9

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		16 9

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		12 8

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8

Петухов Егор

Адмирал

 		14 8
Статистика / Снайперы
И П

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 14

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		16 13

Деанджело Энтони

СКА

 		8 12

Петан Ник

Ак Барс

 		13 12

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		16 12

Гутик Даниил

Адмирал

 		14 11
Статистика / Ассистенты

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