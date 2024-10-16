«Трактор» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл на своем льду «Ак Барс» — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе челябинцев дубль оформил Виталий Кравцов, еще один гол на счету Чарльза Робинсона. У казанцев шайбу забросил Кирилл Крутов.