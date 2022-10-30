Сегодня, 16:40
«Трактор» с минимальным счетом победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.
Автором победного гола стал нападающий Максим Шабанов.
Голкипер челябинцев Илья Проскуряков сделал четвертый «сухарь» в нынешнем сезоне.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Шабанов — 5 (Телегин, Блажиевский), 28:59 — 1:0.
Вратари: Проскуряков — Калниньш (57:51).
Штраф: 9 — 23.
Броски: 36 (15+12+9) — 18 (9+8+1).
Судьи: Кочетов, Наумов.
30 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6956 зрителей.