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Сегодня, 16:40

«Трактор» с минимальным счетом победил «Амур»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» с минимальным счетом победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором победного гола стал нападающий Максим Шабанов.

Голкипер челябинцев Илья Проскуряков сделал четвертый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Шабанов — 5 (Телегин, Блажиевский), 28:59 — 1:0.

Вратари: Проскуряков — Калниньш (57:51).

Штраф: 9 — 23.

Броски: 36 (15+12+9) — 18 (9+8+1).

Судьи: Кочетов, Наумов.

30 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6956 зрителей.

Илья Проскуряков
ХК Амур
ХК Трактор
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