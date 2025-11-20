«Трактор» уступил «Амуру» и потерпел четвертое поражение подряд

Сегодня, 19:21
«Трактор» на своем льду проиграл «Амуру» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:6.
Голы хозяев забили Егор Коршков, Андрей Прибыльский, Андрей Светлаков и Джош Ливо, у которого также результативная передача. У гостей по 3 (2+1) очка набрали Кирилл Петьков и Алекс Гальченюк, 2 (1+1) результативных балла на свой счет записал Кирилл Ураков, еще одну шайбу забросил Артем Шварев.
Хозяева нанесли 46 бросков в створ ворот соперника, на счету гостей 24 броска в створ.
«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд и с 31 очком после 30 матчей занимает шестое место в турнирной таблице «Востока». «Амур» (26 очков за 27 игр) поднялся на седьмую строчку.
Хабаровская команда 22 ноября в гостях сыграет против «Локомотива», а челябинцы 26 ноября примут «Шанхай Дрэгонс».
Yashma Inv1
Профукал Трактор Фукале. Печально. Дригер совсем не тащит. 23 броска и -6.
20.11.2025
Давлет Нурпиисов
но в конечном итоге на выходе - пшик... и это главное
20.11.2025
Lars Berger
Свежие инсайды от СЭ: "Трактор" рассматрит кандидатуру Станислава Черчесова. Сергей Юран готов возглавить "Трактор".
20.11.2025
Shalopay
Случайно можно выиграть один матч. Выиграть конференцию и пройти три стадии плей-офф случайно нельзя.
20.11.2025
Давлет Нурпиисов
не надо оскорблять соперников ... что ЦСКА что Динамо очень достойные соперники
20.11.2025
Давлет Нурпиисов
залу...пу ему предложили... в НХЛ гру это дно
20.11.2025
За спорт!
Битва за плей-офф.
20.11.2025
VVSh71
случайно не случайно, но лошадей с динамиками драл последние 2 сезона стабильно)). однако игра Дригера - подстава….
20.11.2025
fell62
может ему предложили клуб в НХЛ , ты бы точно остался )))
20.11.2025
Еприи Ринрр
Гру вовремя сбежал, как крыса!
20.11.2025
Давлет Нурпиисов
это было случайно
20.11.2025
Давлет Нурпиисов
Шварев чисто уральский... играли уже щваревы в тракторе... дригеров тогда небыло
20.11.2025
fell62
Амур Сила !!! Гру что то знал )))
20.11.2025
Иваныч
Пропускаешь четыре в первом периоде и идёшь отдыхать. Зарплата 70 лямов. О такой карьере можно только мечтать! Мне бы так! (И ведь кто-то же с маниакальным упорством ставит это недоразумение в рамку снова и снова! Чего ждут, на что надеятся — не понятно.)
20.11.2025
Andrey Sakharov
Такой Трактор нам нравится. И такой Амур с Дорожкой)
20.11.2025
True Timati
Этот Трактор сломался, несите новый. Какое-то похмелье до сих пор у челябинцев после финала того сезона. Пора бы уже проснуться. И продать Дригера
20.11.2025
Master Sborka
Да уж, и это финалист Кубка
20.11.2025