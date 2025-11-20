Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:21

«Трактор» уступил «Амуру» и потерпел четвертое поражение подряд

Алина Савинова
Фото ХК «Амур»

«Трактор» на своем льду проиграл «Амуру» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:6.

Голы хозяев забили Егор Коршков, Андрей Прибыльский, Андрей Светлаков и Джош Ливо, у которого также результативная передача. У гостей по 3 (2+1) очка набрали Кирилл Петьков и Алекс Гальченюк, 2 (1+1) результативных балла на свой счет записал Кирилл Ураков, еще одну шайбу забросил Артем Шварев.

Хозяева нанесли 46 бросков в створ ворот соперника, на счету гостей 24 броска в створ.

«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд и с 31 очком после 30 матчей занимает шестое место в турнирной таблице «Востока». «Амур» (26 очков за 27 игр) поднялся на седьмую строчку.

Хабаровская команда 22 ноября в гостях сыграет против «Локомотива», а челябинцы 26 ноября примут «Шанхай Дрэгонс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Амур
17

  • Yashma Inv1

    Профукал Трактор Фукале. Печально. Дригер совсем не тащит. 23 броска и -6.

    20.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    но в конечном итоге на выходе - пшик... и это главное

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Свежие инсайды от СЭ: "Трактор" рассматрит кандидатуру Станислава Черчесова. Сергей Юран готов возглавить "Трактор".

    20.11.2025

  • Shalopay

    Случайно можно выиграть один матч. Выиграть конференцию и пройти три стадии плей-офф случайно нельзя.

    20.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    не надо оскорблять соперников ... что ЦСКА что Динамо очень достойные соперники

    20.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    залу...пу ему предложили... в НХЛ гру это дно

    20.11.2025

  • За спорт!

    Битва за плей-офф.

    20.11.2025

  • VVSh71

    случайно не случайно, но лошадей с динамиками драл последние 2 сезона стабильно)). однако игра Дригера - подстава….

    20.11.2025

  • fell62

    может ему предложили клуб в НХЛ , ты бы точно остался )))

    20.11.2025

  • Еприи Ринрр

    Гру вовремя сбежал, как крыса!

    20.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    это было случайно

    20.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Шварев чисто уральский... играли уже щваревы в тракторе... дригеров тогда небыло

    20.11.2025

  • fell62

    Амур Сила !!! Гру что то знал )))

    20.11.2025

  • Иваныч

    Пропускаешь четыре в первом периоде и идёшь отдыхать. Зарплата 70 лямов. О такой карьере можно только мечтать! Мне бы так! (И ведь кто-то же с маниакальным упорством ставит это недоразумение в рамку снова и снова! Чего ждут, на что надеятся — не понятно.)

    20.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Такой Трактор нам нравится. И такой Амур с Дорожкой)

    20.11.2025

  • True Timati

    Этот Трактор сломался, несите новый. Какое-то похмелье до сих пор у челябинцев после финала того сезона. Пора бы уже проснуться. И продать Дригера

    20.11.2025

  • Master Sborka

    Да уж, и это финалист Кубка

    20.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Амур
    ХК Трактор
    Читайте также
    Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
    Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
    Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
    Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
    Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции
    Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
    Популярное видео
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя