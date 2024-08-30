Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:35

«Амур» обыграл «Трактор» и стал победителем Кубка губернатора Челябинской области

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Амур» обыграл «Трактор» в заключительном матче Кубка губернатора Челябинской области — 5:2.

Голы хабаровчан забили Дмитрий Шевченко, Алекс Бродхерст, Иван Мищенко, Кирилл Слепец и Владислав Барулин. У челябинской команды отличились Сергей Телегин и Дилан Сикура.

«Тигры» одержали победу не только в этой встрече, но и в Кубке губернатора Челябинской области 2024 года. Предсезонный турнир проходил на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы: Шевченко — 2 (Дюрандо, Гальченюк), 5:39 — 0:1. Телегин — 2 (бол., Светлаков, Ткачев), 36:22 — 1:1. Сикьюра — 6 (Блажиевский), 42:17 — 2:1. Бродхерст — 1 (Брынцев, Кулик), 43:56 — 2:2. Мищенко — 1 (бол., Бродхерст), 48:41 — 2:3. Слепец — 1 (Грачев), 52:09 — 2:4. Барулин — 1 (Слепец, Кулик), 54:41 — 2:5.

Вратари: Фукале — Бобков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (19+12+9) — 29 (13+7+9).

Судьи: Соин, Юдаков.

30 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
0
Читайте также
Украинский паралимпиец отказался фотографироваться рядом с россиянином
В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя