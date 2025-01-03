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Сегодня, 12:30

«Трактор» — «Амур»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Трактор» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Коростелев, игрок ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» встретится с «Амуром» в FONBET Чемпионате КХЛ в пятницу, 3 января. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 15.45 по местному времени.

Команда Бенуа Гру в 41 матче набрала 54 очка и занимает второе место в Восточной конференции. Клуб из Хабаровска с 21 очком в 40 играх располагается на 12-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
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