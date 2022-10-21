«Трактор» арендовал голкипера Мельничука у «Сочи» до конца сезона

Как ранее сообщал «СЭ», «Трактор» арендовал у «Сочи» голкипера Алексея Мельничука.

Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, договор временного перехода рассчитан до конца сезона-2022/23.

24-летний Мельничук в сезоне-2021/22 играл в АХЛ за команду «Сан-Хосе Барракуда». В марте 2022 года в результате обмена вратарь перешел в систему «Тампы» и выступал в ECHL за команду «Орландо Солар Беарз».

В межсезонье-2022 голкипер вернулся в Россию, пополнив состав «Сочи». Его контракт действует до 30 апреля 2024 года.

Мельничук в нынешнем сезоне КХЛ провел 8 матчей, отражая в среднем 92,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,58.