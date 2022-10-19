«Авангард» проиграл «Трактору» и потерпел третье поражение подряд

Сегодня, 19:05
«Трактор» обыграл «Авангард» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу забросил форвард челябинцев Максим Шабанов.
«Трактор» с 19 очками в 21 матче идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 16 очками в 20 играх идет на 10-й строчке, омичи потерпели третье поражение подряд.
«Авангард» проведет следующий матч 23 октября дома против «Северстали», «Трактору» предстоит выездная встреча с ЦСКА 24 октября.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Шабанов — 2 (Горюнов-Рольгизер, Карпухин), 51:40 — 1:0.
Вратари: Проскуряков — Галимов (58:33).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 24 (6+9+9) — 27 (10+7+10).
Судьи: Бондарь, Щенев.
19 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.