«Авангард» прервал шестиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

14 октября, 19:16
«Авангард» на выезде обыграл лидера Восточной конференции «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.
Первый гол в игре забил форвард челябинской команды Никита Тертышный. Во втором периоде Линден Вей сравнял счет, а в третьей двадцатиминутке дубль оформил Рид Буше, на счету которого также результативная передача. Дамир Шарипзянов заработал 2 (0+2) очка в этой встрече.
«Трактор» потерпел первое поражение за последние семь матчей. Команда из Челябинска с 22 очками продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока». «Авангард» набрал 13 баллов и поднялся на 9-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Тертышный — 3 (Кадейкин), 10:52 — 1:0. Вей — 4 (Буше), 23:42 — 1:1. Буше — 4 (Шарипзянов), 43:26 — 1:2. Буше — 5 (п.в., Вей), 58:32 — 1:3.
Вратари: Фукале — Проскуряков.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (10+7+7) — 23 (8+9+6).
Судьи: Морозов, Раминг.
14 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7200 зрителей.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Амур
|14
|5
|9
|12
|11
|Лада
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|15
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11