«Авангард» одержал десятую победу подряд, обыграв «Трактор» в овертайме

Сегодня, 19:15
«Авангард» на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.
В основное время за омичей отличился Владимир Ткачев. За «Трактор» забил Максим Шабанов.
«Авангард» одержал десятую победу подряд. С 47 очками команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ после 33 матчей. «Трактор» (40) очков идет пятым после 33 игр.
В следующем матче омичи в гостях встретятся с «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» на выезде сыграет с «Металлургом». Обе игры пройдут 23 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) – «Авангард» (Омск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ткачев – 13 (Буше), 28:49 – 0:1. Шабанов – 14 (Юртайкин, Ткачев), 31:11 – 1:1. Буше – 24 (Шарипзянов), 61:26 – 1:2.
Вратари: Фукале – Мишуров (60:50).
Штраф: 4 – 2.
Броски: 33 (11+7+15+0) – 42 (11+16+13+2).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
21 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.