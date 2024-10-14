«Трактор» и «Авангард» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 14 октября, в ледовой арене «Трактор» имени Белоусова в Челябинске, стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Игру «Трактор» — «Авангард» в прямом эфире покажут канал «КХЛ», сайт лиги и онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент доступен по подписке).

Кроме того, трансляция пройдет на челябинском телеканале «ОТВ» (начало эфира — в 18.50 по местному времени) и омском телеканале «12» (начало эфира — в 19.50 по местному времени) для жителей этих городов.

Ключевые события игры «Трактор» — «Авангард» отслеживайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 14 матчей и набрал 22 очка, у «Авангарда» — 15 игр и 11 очков.