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КХЛ

Сегодня, 17:11

«Автомобилист» проиграл «Трактору» и продлил серию без побед до восьми матчей

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Трактор» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Голами в составе челябинской команды отметились Никита Сошников, Антон Бурдасов и Михаил Горюнов-Рольгизер. Победный буллит на счету Максима Шабанова.

За клуб из Екатеринбурга забили Кертис Волк, Ник Эберт и Брукс Мэйсек.

«Автомобилист» проиграл восьмой матч подряд. Команда пока сохраняет первое место на «Востоке», набрав 63 очка в 47 играх. «Трактор» находится на 10-й строчке с 46 очками в 48 матчах.

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«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Волк — 9 (Широков), 5:35 — 0:1. Сошников — 3 (бол., Телегин, Тертышный), 15:25 — 1:1. Бурдасов — 14 (Бывальцев), 23:25 — 2:1. Горюнов-Рольгизер — 3 (Пулккинен, Блажиевский), 24:49 — 3:1. Эберт — 8 (Широков, Кормье), 57:30 — 3:2. Мэйсек — 29 (Волк, Эберт), 59:48 — 3:3.

Победный буллит: Шабанов.

Вратари: Мыльников — Маттссон (56:22 — 57:30, 58:13 — 59:48).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 17 (6+8+3+0) — 43 (7+15+17+4).

Судьи: Наумов, Ромасько.

6 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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