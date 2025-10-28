«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в чемпионате КХЛ 28 октября

«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 октября. Начало игры на ледовой арене «Трактор» имени В.И. Белоусова в Челябинске — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

28 октября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Автомобилист

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Трансляция также пройдет на челябинском канале «ОТВ».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — «Автомобилист» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 минский «Трактор» набрал 22 очка в 20 играх, в субботу челябинцы обыграли «Сибирь» (4:3 Б, на выезде). У «Автомобилиста» 26 очков в 21 игре, перед этим екатеринбуржцы уступили «Торпедо» (4:7, дома).

Матч «Трактор» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс