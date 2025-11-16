Дубль Буше принес «Автомобилисту» победу над «Трактором»

16 ноября, 16:19
«Автомобилист» на выезде победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.
У гостей дублем и результативной передачей отметился Рид Буше, 2 (1+1) очка набрал Максим Денежкин, также по голу забили Стефан Да Коста и Юрий Паутов. Три результативные передачи на свой счет записал Кертис Волк.
Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Артемий Низамеев.
«Автомобилист» прервал четырехматчевую серию поражений и с 33 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (31 балл) сохраняет шестую позицию.
За спорт!
Класс по весне считают.
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Спокойно, легко, на классе.
16.11.2025
Иваныч
Судя по всему Дригеру уже озвучили о расторжении контракта. Он не играет, а просто стоит на воротах с кислой миной. И заменить некем! Абсолютный менеджерский провал! Можно даже сказать провал года!
16.11.2025
splash174
Удивительный матч. Трактор весь матч возил Авто, но по итогу проиграл 1:5. Воротчика нужно Трактору хорошего и немедленно.
16.11.2025