Дубль Буше принес «Автомобилисту» победу над «Трактором»

«Автомобилист» на выезде победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

У гостей дублем и результативной передачей отметился Рид Буше, 2 (1+1) очка набрал Максим Денежкин, также по голу забили Стефан Да Коста и Юрий Паутов. Три результативные передачи на свой счет записал Кертис Волк.

Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Артемий Низамеев.

«Автомобилист» прервал четырехматчевую серию поражений и с 33 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (31 балл) сохраняет шестую позицию.