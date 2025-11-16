Видео
16 ноября, 16:19

Дубль Буше принес «Автомобилисту» победу над «Трактором»

Алина Савинова
16 ноября. «Автомобилист» обыграл «Трактор» (5:1) в матче КХЛ.
Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» на выезде победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

У гостей дублем и результативной передачей отметился Рид Буше, 2 (1+1) очка набрал Максим Денежкин, также по голу забили Стефан Да Коста и Юрий Паутов. Три результативные передачи на свой счет записал Кертис Волк.

Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Артемий Низамеев.

«Автомобилист» прервал четырехматчевую серию поражений и с 33 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (31 балл) сохраняет шестую позицию.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 14:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Автомобилист
4

  • За спорт!

    Класс по весне считают.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спокойно, легко, на классе.

    16.11.2025

  • Иваныч

    Судя по всему Дригеру уже озвучили о расторжении контракта. Он не играет, а просто стоит на воротах с кислой миной. И заменить некем! Абсолютный менеджерский провал! Можно даже сказать провал года!

    16.11.2025

  • splash174

    Удивительный матч. Трактор весь матч возил Авто, но по итогу проиграл 1:5. Воротчика нужно Трактору хорошего и немедленно.

    16.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Автомобилист
    ХК Трактор
