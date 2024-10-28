«Автомобилист» обыграл «Трактор», Голышев и Да Коста набрали по три очка

«Автомобилист» на выезде обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

У гостей ассистентский хет-трик оформил Анатолий Голышев, 3 (1+2) очка на счету Стефана Да Косты, две шайбы забросил Брукс Мэйсек. У хозяев 3 (1+2) очка набрал Семен Дер-Аргучинцев.

«Автомобилист» прервал 5-матчевую победную серию «Трактора».

Клуб из Екатеринбурга набрал 26 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Челябинцы с 32 очками лидируют в таблице «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)

Голы: Мэйсек — 6 (Голышев), 0:23 — 0:1. Осипов — 2 (Голышев, Да Коста), 2:47 — 0:2. Дронов — 4 (бол., Дер-Аргучинцев, Робинсон), 11:02 — 1:2. Кузнецов — 4 (Волк, Денежкин), 18:26 — 1:3. Шаров — 3 (Робинсон, Жарков), 18:41 — 2:3. Дер-Аргучинцев — 3 (Кравцов, Карпухин), 26:29 — 3:3. Светлаков — 5 (Дер-Аргучинцев), 30:33 — 4:3. Да Коста — 3 (Голышев), 37:07 — 4:4. Мэйсек — 7 (Воробьев), 43:34 — 4:5.

Вратари: Фукале (58:35) — Аликин.

Штраф: 0 — 10.

Броски: 36 (9+12+15) — 23 (11+10+2).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

28 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.