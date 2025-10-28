Видео
28 октября, 19:28

«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Трактор»

Алина Савинова
28 октября. «Автомобилист» победил «Трактор» (2:1 Б) в матче КХЛ.
Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Трактором» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В первом периоде гол забил нападающий екатеринбуржцев Роман Горбунов. В третьей 20-минутке форвард челябинской команды Михаил Григоренко сравнял счет. В серии буллитов сильнее оказался «Автомобилист».

За игру хозяева нанесли 38 бросков в створ ворот соперника, а гости — 25 бросков.

«Автомобилист» набрал 28 очков за 22 матча и сохраняет третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции. У «Трактора» 23 очка за 21 игру и шестая строчка.

Следующий матч команда из Екатеринбурга проведет дома против «Сибири», а челябинцы на своем льду сыграют с «Барысом». Обе встречи состоятся 31 октября.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Автомобилист

5

  • Chegevara.

    Перекладине спасибо, иначе бы не то что в основное время.

    29.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Жаль, не в основное время и не с сухарем Галкина...

    28.10.2025

  • За спорт!

    Дерби.

    28.10.2025

  • Chegevara.

    Соседей с победой. Трактор объективно, с молодёжный звеном смотрелись получше, чем в матче с Сибирью. Результат прийдет:fist:

    28.10.2025

    КХЛ
    ХК Автомобилист
    ХК Трактор
