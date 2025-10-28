«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Трактор»

«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Трактором» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В первом периоде гол забил нападающий екатеринбуржцев Роман Горбунов. В третьей 20-минутке форвард челябинской команды Михаил Григоренко сравнял счет. В серии буллитов сильнее оказался «Автомобилист».

За игру хозяева нанесли 38 бросков в створ ворот соперника, а гости — 25 бросков.

«Автомобилист» набрал 28 очков за 22 матча и сохраняет третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции. У «Трактора» 23 очка за 21 игру и шестая строчка.

Следующий матч команда из Екатеринбурга проведет дома против «Сибири», а челябинцы на своем льду сыграют с «Барысом». Обе встречи состоятся 31 октября.