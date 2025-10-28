«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Трактор»

28 октября, 19:28
«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Трактором» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
В первом периоде гол забил нападающий екатеринбуржцев Роман Горбунов. В третьей 20-минутке форвард челябинской команды Михаил Григоренко сравнял счет. В серии буллитов сильнее оказался «Автомобилист».
За игру хозяева нанесли 38 бросков в створ ворот соперника, а гости — 25 бросков.
«Автомобилист» набрал 28 очков за 22 матча и сохраняет третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции. У «Трактора» 23 очка за 21 игру и шестая строчка.
Следующий матч команда из Екатеринбурга проведет дома против «Сибири», а челябинцы на своем льду сыграют с «Барысом». Обе встречи состоятся 31 октября.
Chegevara.
Перекладине спасибо, иначе бы не то что в основное время.
29.10.2025
Adiоs Amigos R
Жаль, не в основное время и не с сухарем Галкина...
28.10.2025
За спорт!
Дерби.
28.10.2025
Chegevara.
Соседей с победой. Трактор объективно, с молодёжный звеном смотрелись получше, чем в матче с Сибирью. Результат прийдет:fist:
28.10.2025