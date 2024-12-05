«Трактор» победил «Автомобилист», Кадейкин набрал два очка

«Трактор» дома победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Александр Кадейкин. У гостей шайбу забросил Брукс Мэйсек.

«Трактор» набрал 48 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд. Клуб из Екатеринбурга с 42 очками — на 3-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мэйсек — 13 (Зборовский, Да Коста), 8:32 — 0:1. Котляревский — 9, 19:19 — 1:1. Сикьюра — 4 (бол., Кадейкин, Кэмпфер), 33:39 — 2:1. Кадейкин — 16 (Тертышный), 44:00 — 3:1.

Вратари: Фукале — Аликин (57:35 — 59:40).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (9+15+12) — 24 (8+9+7).

Судьи: Васильев, Наумов.

5 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.