«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 28 октября, на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляция игры «Трактор» — «Автомобилист» пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также смотреть матч в Челябинске можно на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги, челябинском телеканале «ОТВ» (начало — в 18.50 по местному времени) для жителей региона.

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Трактор» провел 20 матчей и набрал 32 очка. У «Автомобилиста» — 19 игр и 24 очка.

Матч «Трактор» — «Автомобилист» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.