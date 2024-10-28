Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

«Трактор» — «Автомобилист»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 28 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Трактор» примет «Автомобилист» в уральском противостоянии в Челябинске.
Фото ХК «Трактор», соцсети
Telegram Дзен

«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 28 октября, на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляция игры «Трактор» — «Автомобилист» пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также смотреть матч в Челябинске можно на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги, челябинском телеканале «ОТВ» (начало — в 18.50 по местному времени) для жителей региона.

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Трактор» провел 20 матчей и набрал 32 очка. У «Автомобилиста» — 19 игр и 24 очка.

Матч «Трактор» — «Автомобилист» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Автомобилист
ХК Трактор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Сегодня
Вчера
Неделя