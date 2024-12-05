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«Трактор» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в чемпионате КХЛ 5 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram
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«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в FONBET регулярном чемпионате КХЛ в четверг, 5 декабря. Матч на ледовой арене «Трактор» в Челябинске начнется в 17.00 по московскому времени.

Игру «Трактор» — «Автомобилист» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию проведут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Кроме того, игру для жителей Челябинска покажет телеканал «ОТВ», начало эфира — в 18.50 по местному времени.

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Автомобилист» доступен в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Трактор» провел 33 игры и набрал 46 очков, у «Автомобилиста» — 31 матч и 42 очка.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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