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Сегодня, 12:15

«Трактор» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram
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«Трактор» примет «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Челябинске матч также транслирует канал «ОТВ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — «Автомобилист» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся в шестой раз в сезоне. В предыдущих играх три раза победу одерживали екатеринбуржцы и два раза — челябинцы.

«Трактор» набрал 55 очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Автомобилист» провел 39 матчей и набрал 48 очков.

Матч «Трактор» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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