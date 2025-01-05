«Трактор» и «Автомобилист» сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор» примет «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Челябинске матч также транслирует канал «ОТВ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — «Автомобилист» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся в шестой раз в сезоне. В предыдущих играх три раза победу одерживали екатеринбуржцы и два раза — челябинцы.

«Трактор» набрал 55 очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Автомобилист» провел 39 матчей и набрал 48 очков.

Матч «Трактор» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс