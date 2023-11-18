«Трактор» встретится с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 18 ноября, в субботу. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (необходимо подключить платную подписку).

Жители Челябинска смогут следит за игрой на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 16.30 по местному времени.

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