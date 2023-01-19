«Барыс» в овертайме победил «Трактор»

«Барыс» в овертайме победил «Трактор» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автором победой шайбы стал нападающий Никита Михайлис. Также на его счету в этой встрече две голевые передачи.

Он помог отличиться форвардам Антону Сагадееву и Александру Борисевичу.

В составе «Трактора» забивали нападающий Михаил Горюнов-Рользигер и защитник Роберт Хэмилтон.

После этого матча «Барыс» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции (50 очков), «Трактор» идет 8-м на Востоке (51).

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«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Горюнов-Рольгизер — 4 (Калинин), 38:06 — 1:0. Сагадеев — 9 (Ножье, Михайлис), 41:13 — 1:1. Борисевич — 2 (бол., Михайлис, Грант), 42:05 — 1:2. Хэмилтон — 1 (Ткачев, Тертышный), 47:14 — 2:2. Михайлис — 7, 63:36 — 2:3.

Вратари: Мыльников — Гудачек.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (7+18+5+0) — 28 (7+8+8+5).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

19 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.