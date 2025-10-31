«Трактор» и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 31 октября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

31 октября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Барыс

Игру в Челябинске в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Кроме того, игру в прямом эфире будут транслировать челябинский телеканал «ОТВ» и астанинский телеканал Qazsport.

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Барыс» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Трактор» провел 21 матч и набрал 23 очка, предыдущим соперником челябинцев был «Автомобилист» (1:2 Б). У «Барыса» — 21 игра и 19 очков, в среду астанинцы уступили «Авангарду» (3:4).

