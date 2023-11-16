«Трактор» обыграл «Барыс» в КХЛ

«Трактор» дома одержал победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:0.

Победу хозяевам принесли шайбы Владимира Ткачева и Сергея Телегина. Кроме того, в активе обоих по одной голевой передаче.

«Трактор» (37 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ после 31 матча. «Барыс» после 32 игр идет предпоследним на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ткачев — 7 (бол., Телегин, Шабанов), 37:02 — 1:0. Телегин — 3 (бол., Ткачев), 40:19 — 2:0.

Вратари: Фукале — Паскуале (58:52).

Штраф: 2 — 9.

Броски: 33 (9+12+12) — 27 (13+6+8).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

16 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.