Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:13

Гол Кадейкина принес «Трактору» победу над «Барысом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Трактор» дома победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. Встреча прошла на «Трактор Арене».

У челябинской команды голы забили Максим Шабанов, Дилан Сикьюра и Александр Кадейкин. За клуб из Астаны отличлись Кирилл Панюков и Антон Бурдасов.

«Трактор» набрал 50 очков в 37 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Барыс» находится на 11-й строчке с 23 баллами в 39 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Шабанов — 15 (Кадейкин), 1:40 — 1:0. Панюков — 7 (Рахманов), 30:14 — 1:1. Бурдасов — 11 (Бекетаев), 38:23 — 1:2. Сикьюра — 5 (Жарков, Дронов), 51:10 — 2:2. Кадейкин — 17, 52:03 — 3:2.

Вратари: Мыльников — Шутов (58:43 — 59:14, 59:35).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 28 (9+7+12) — 25 (9+11+5).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

21 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Трактор
Читайте также
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
Колесников победил Лифинцева на дистанции 50 метров на Кубке Сальникова
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Усик и Фьюри прошли церемонию взвешивания перед боем-реваншем
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Сегодня
Вчера
Неделя