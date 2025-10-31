«Трактор» одержал победу над «Барысом» в матче с девятью голами

«Трактор» на своем льду победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

У челябинской команды по 2 (1+1) очка набрали Джордан Гросс и Джош Ливо, также по голу забили Василий Глотов, Владимир Жарков, Александр Рыков и Ярослав Федосеев. Шайбы гостей забросили Майк Веччионе, Джейк Масси и Тайс Томпсон.

«Трактор» набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 19 баллами сохраняет седьмое место. Команда из Астаны потерпела третье поражение подряд.