«Трактор» крупно победил «Барыс»

Сегодня, 16:44
«Трактор» в домашнем матче обыграл «Барыс» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ — 5:1.
В составе хозяев отличились Никита Тертышный, Александр Шаров, Данил Юртайкин, Виталий Кравцов, Илья Карпухин. Единственную шайбу «Барыса» забросил Нельсон Ножье.
После 48 матчей «Трактор» занимает пятую строчку в Восточной конференции, набрав 57 очков. «Барыс» — 11-й (39 очков в 47 играх).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Голы: Тертышный — 5 (бол., Сошников, Яруллин), 5:11 — 1:0. Ножье — 5 (Скленичка), 32:04 — 1:1. Шаров — 5 (Дронов, Котляревский), 32:50 — 2:1. Юртайкин — 8 (Ткачев, Шабанов), 44:07 — 3:1. Кравцов — 12 (Яруллин, Блажиевский), 45:22 — 4:1. Карпухин — 3 (Юртайкин, Телегин), 54:50 — 5:1.
Вратари: Мыльников — Паскуале (Шутов, 54:50).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (7+7+14) — 30 (10+9+11).
Судьи: Бондарь, Степучев.
5 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.