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Сегодня, 12:45

«Трактор» — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Трактор» и «Барыс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram
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«Трактор» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 21 декабря. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Трактора» и «Барыса» будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Челябинске трансляцию также проведет канал «ОТВ», а в Астане — «Qazsport».

Ключевые события игры «Трактор» — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее соперники встречались в сентябре. Победу в той игре одержал «Трактор» — 4:1.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» набрал 48 очков в 36 матчах. «Барыс» провел 38 игра и набрал 23 очка. 18 декабря «Трактор» уступил минскому «Динамо» (1:3). «Барыс» 19 декабря проиграл «Куньлуню» (0:2).

Матч «Трактор» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Барыс
ХК Трактор
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