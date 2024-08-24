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Сегодня, 10:30

«Трактор» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча Кубка Блинова

«Трактор» встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ХК «Трактор».
Фото ХК &quot;Трактор&quot;
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«Трактор» и «Барыс» сыграют в матче FONBET Кубка памяти Виктора Блинова в субботу, 24 августа. Стартовое вбрасывание состоится в 12:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Хоккейный», трансляция начнется за 10 минут до игры.

В предсезонном турнире принимают участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». Команды играют по круговой системе, матчи проходят на «G-Drive Арене» в Омске. В 2023 году победителем соревнования стал «Барыс».

Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе он выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Трактор
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