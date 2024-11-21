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«Трактор» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Трактор» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 21 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram
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«Трактор» и ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 21 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Транслировать игру «Трактор» — ЦСКА в прямом эфире будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также посмотреть матч можно на официальном сайте КХЛ и челябинском канале «ОТВ».

Следите за ключевыми событиями игры «Трактор» — ЦСКА в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 27 матчей и набрал 40 очков, предыдущим соперником челябинцев было московское «Динамо» (3:4 Б). У ЦСКА — 35 очков в 26 играх, перед выездом в Челябинск армейцы обыграли «Ладу» (4:1).

Матч «Трактор» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)

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