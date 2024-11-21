«Трактор» победил ЦСКА, забросив 4 шайбы за 5 минут

«Трактор» дома обыграл ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

За челябинскую команду голы забили Артем Блажиевский, Максим Шабанов, Андрей Светлаков и Александр Кадейкин (дубль). Хозяева уступали в начале 3-го периода со счетом 1:2, но сумели перевернуть игру, забросив 4 шайбы менее чем за 5 минут игрового времени.

У армейцев голы на счету Ивана Дроздова и Максима Соркина.

После 28 игр «Трактор» лидирует в Восточной конференции, набрав 42 очка. ЦСКА занимает 5-е место в Западной конференции с 35 очками в 27 матчах.

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Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Голы: Дроздов — 6 (Провольнев, Каменев), 3:51 — 0:1. Блажиевский — 3 (Светлаков, Кравцов), 6:36 — 1:1. Соркин — 11 (Каменев, Нестеров), 45:16 — 1:2. Кадейкин — 12 (Тертышный), 45:56 — 2:2. Шабанов — 11 (Кадейкин), 46:30 — 3:2. Светлаков — 9 (Кравцов), 50:04 — 4:2. Кадейкин — 13 (Телегин, Блажиевский), 50:44 — 5:2.

Вратари: Мыльников — Просветов (Гамзин, 50:44).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (5+15+14) — 18 (4+7+7).

Судьи: Белов, Ромасько.

21 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.