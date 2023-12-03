3 очка Шабанова принесли «Трактору» победу над ЦСКА

Сегодня, 17:11
«Трактор» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Победу челябинцам принесли шайбы Сергея Телегина, Владимира Ткачева и Максима Шабанова. Последний также отличился двумя голевыми передачами.
Единственный гол ЦСКА на счету Кирилла Долженкова.
«Трактор» (44 очка) после 38 матчей занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (42) идет шестым на «Западе» после 37 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Шабанов — 15 (бол., Телегин, Ткачев), 2:46 — 1:0. Долженков — 2 (Мингачев, Барабоша), 4:13 — 1:1. Телегин — 4 (Карпухин, Шабанов), 32:57 — 2:1. Ткачев — 9 (Шабанов, Юртайкин), 47:25 — 3:1.
Вратари: Подскребалин — Шарыченков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (8+15+6) — 31 (12+5+14).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
3 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.