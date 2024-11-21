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Сегодня, 21:44

«Трактор» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Трактор» дома обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)

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