Сегодня, 14:00
«Трактор» и «Динамо» сыграют в 1/2 финала плей-офф КХЛ. «СЭ» публикует расписание серии. Время начала — московское.
1-й матч. 28 апреля (понедельник). 17.00. Челябинск. «Трактор» — «Динамо»
2-й матч. 30 апреля (среда). 17.00. Челябинск. «Трактор» — «Динамо»
3-й матч. 2 мая (пятницу). 16.30. Москва. «Динамо» — «Трактор»
4-й матч. 4 мая (воскресенье). 16.30. Москва. «Динамо» — «Трактор»
5-й матч. 6 мая (вторник). Челябинск. «Трактор» — «Динамо» (если потребуется)
6-й матч. 8 мая (четверг). Москва. «Динамо» — «Трактор» (если потребуется)
7-й матч. 10 мая (суббота). Челябинск. «Трактор» — «Динамо» (если потребуется)
В 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» победил «Динамо» Минск в серии со счетом 4-1, а «Динамо» закончило серию с «Ак Барсом» в свою пользу 4-2.