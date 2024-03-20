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20 марта, 22:15

Кубок Гагарина: «Трактор» победил «Динамо», «Локомотив» уступил «Авангарду». Результаты матчей 20 марта

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Моторыгин («Динамо» Москва) и Данил Юртайкин («Трактор»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Третьи матчи второго раунда Кубка Гагарина.

20 марта

«Трактор» — «Динамо» (Москва) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Уил — 2 (Гусев), 15:19 — 0:1. Бурдасов — 3 (Дер-Аргучинцев), 22:20 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 3 (бол., Яруллин, Бурдасов), 25:48 — 2:1. Ильенко — 3 (Кудрявцев, Менелл), 31:51 — 2:2. Котляревский — 2, 45:23 — 3:2.
Вратари: Фукале — Моторыгин (56:26).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (7+12+6) — 33 (11+5+17).
Судьи: Беляев, Раминг.
20 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 3-0

«Локомотив» — «Авангард» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Чистяков — 1 (бол., Жафяров), 9:42 — 0:1. Никулин — 3 (бол., Рафиков, Алексеев), 17:45 — 1:1. Буше — 7, 62:20 — 1:2.
Вратари: Исаев — Хомченко.
Штраф: 9 — 7.
Броски: 34 (13+10+11+0) — 21 (6+6+5+4).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
20 марта. Ярославль. Арена-2000. 7591 зритель
Счет в серии: 2-1

Рид Буше (&laquo;Авангард&raquo;), Никита Гусев (&laquo;Динамо&raquo;), Максим Шабанов (&laquo;Трактор&raquo;). «Трактор» — «Динамо», «Локомотив» — «Авангард». Онлайн-трансляция матчей плей-офф КХЛ

Календарь плей-офф КХЛ-2023/24

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Кубок Гагарина
14
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