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Сегодня, 16:38

Московское «Динамо» в серии буллитов победило лидера Восточной конференции «Трактор»

Алина Савинова
17 ноября. «Динамо» победило «Трактор» в Челябинске (4:3 Б).
Фото ХК «Динамо»
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Московское «Динамо» на выезде обыграло «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У бело-голубых в основное время голами отметились Артем Михеев (дубль) и Максим Комтуа, на счету которого также две результативные передачи. За челябинцев две шайбы забросил Максим Шабанов и еще одну — Михаил Котляревский.

Победный буллит реализовал Седрик Пакетт.

«Динамо» одержало третью победу подряд и с 35 очками после 27 игр вышло на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (40 баллов в 27 матчах) сохраняет лидерство на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Комтуа — 5 (Швец-Роговой, Ожиганов), 11:43 — 0:1. Михеев — 4 (Комтуа, Готовец), 15:20 — 0:2. Шабанов — 9, 28:14 — 1:2. Михеев — 5 (Комтуа), 35:04 — 1:3. Котляревский — 8 (Жарков), 55:32 — 2:3. Шабанов — 10, 56:59 — 3:3.

Победный буллит: Пакетт.

Вратари: Фукале — Миска.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 51 (16+14+20+1) — 19 (9+2+5+3).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

17 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей

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