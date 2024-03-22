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22 марта, 19:23

«Трактор» выбил московское «Динамо» из Кубка Гагарина-2024

Алина Савинова
Игроки «Трактора».
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» на своем льду победил московское «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:4.

За хозяев голы забили Чарльз Робинсон, Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Джек Родуолд и Максим Шабанов. У бело-голубых в этой встрече отличились Эрик О'Делл, Седрик Пакетт и Джордан Уил, оформивший дубль. На счету Никиты Гусева три результативные передачи.

Челябинская команда выиграла серию с «Динамо» со счетом 4-0 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина. В следующем раунде «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард» (2-1).

КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 5:4 (4:1, 0:1, 1:2)

Голы: Пакетт — 4 (бол., Гусев, Менелл), 8:25 — 0:1. Робинсон — 4 (Карпухин, Котляревский), 10:55 — 1:1. Юртайкин — 2 (Ткачев), 12:57 — 2:1. Бурдасов — 4 (бол., Дер-Аргучинцев), 16:53 — 3:1. Родуолд — 2 (бол., Яруллин), 19:11 — 4:1. Уил — 3 (бол., Гусев, Менелл), 25:02 — 4:2. Уил — 4 (Гусев, Пыленков), 49:48 — 4:3. Шабанов — 3 (Карпухин), 54:56 — 5:3. О`Делл — 4 (Менелл, Пыленков), 59:30 — 5:4.

Вратари: Фукале — Моторыгин (Коновалов, 16:53, 56:42).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 15 (10+2+3) — 34 (10+13+11).

Судьи: Оленин, Фатеев.

22 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 4-0

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ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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