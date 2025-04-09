«Трактор» и «Динамо» Минск сыграют во втором раунде плей-офф КХЛ. В 1/8 финала Кубка Гагарина челябинская команда победила «Адмирал» в серии со счетом 4-2, а белорусский клуб закончил серию с ЦСКА в свою пользу 4-2.

«Трактор» — «Динамо» Минск: расписание матчей серии второго раунда Кубка Гагарина 2025

12 апреля (суббота). 14.00. Челябинск. «Трактор» — «Динамо» Минск

14 апреля (понедельник). 17.00. Челябинск. «Трактор» — «Динамо» Минск

16 апреля (среда). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — «Трактор»

18 апреля (пятница). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — «Трактор»

20 апреля (воскресенье). Челябинск. «Трактор» — «Динамо» Минск — если потребуется

22 апреля (вторник). Минск. «Динамо» Минск — «Трактор» — если потребуется

24 апреля (четверг). Челябинск. «Трактор» — «Динамо» Минск — если потребуется

Время начала матчей — московское.

Первый раунд Кубка Гагарина-2025 прошел по стандартной схеме в рамках конференций, со второго произойдет деление команд Восточной и Западной конференций на две группы в формате перекрестного плей-офф.