9 апреля, 17:00
«Трактор» и «Динамо» Минск сыграют во втором раунде плей-офф КХЛ. В 1/8 финала Кубка Гагарина челябинская команда победила «Адмирал» в серии со счетом 4-2, а белорусский клуб закончил серию с ЦСКА в свою пользу 4-2.
12 апреля (суббота). 14.00. Челябинск. «Трактор» — «Динамо» Минск
14 апреля (понедельник). 17.00. Челябинск. «Трактор» — «Динамо» Минск
16 апреля (среда). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — «Трактор»
18 апреля (пятница). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — «Трактор»
20 апреля (воскресенье). Челябинск. «Трактор» — «Динамо» Минск — если потребуется
22 апреля (вторник). Минск. «Динамо» Минск — «Трактор» — если потребуется
24 апреля (четверг). Челябинск. «Трактор» — «Динамо» Минск — если потребуется
Время начала матчей — московское.
Первый раунд Кубка Гагарина-2025 прошел по стандартной схеме в рамках конференций, со второго произойдет деление команд Восточной и Западной конференций на две группы в формате перекрестного плей-офф.