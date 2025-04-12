«Трактор» сыграет с «Динамо» Минск в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ в субботу, 12 апреля. Игра состоится на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на КХЛ ТВ, KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Челябинска смогут следить за игрой своей команды на канале ОТВ. Начнется эфир в 15.45 по местному времени. В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

В 1/8 финала Кубка Гагарина 2025 «Трактор» победил «Адмирал» в серии со счетом 4-2. Минское «Динамо» обыграл ЦСКА в серии со счетом 4-2. Белорусская команда впервые в истории вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.