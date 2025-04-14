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14 апреля, 15:00

«Трактор» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Трактор» и минское «Динамо» встретятся в матче Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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«Трактор» и минское «Динамо» встретятся во втором матче второго раунда Кубка Гагарина в понедельник, 14 апреля. Игра пройдет на арене «Трактор» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Основные события игры «Трактор» — «Динамо» Минск можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Челябинске игру также будет показывать канал «ОТВ», а в Минске — «Беларусь 5».

Первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с участием этих команд состоялся 12 апреля и завершился победой «Трактора» со счетом 4:2. В первом раунде «Трактор» выиграл серию с «Адмиралом», а минское «Динамо» — с ЦСКА.

Матч «Трактор» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
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