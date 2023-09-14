«Трактор» обыграл минское «Динамо» в КХЛ

«Трактор» на домашнем льду одержал победу над «Динамо» из Минска в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу челябинцам принесли точные броски Семена Дер-Аргучинцева, Виктора Антипина и Владимира Жаркова. За «Динамо» отличились Джемел Смит и Тимофей Ковгореня.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Дер-Аргучинцев — 3 (Горюнов-Рольгизер), 9:27 — 1:0. Антипин — 1 (бол., Сошников, Хэмилтон), 14:41 — 2:0. Жарков — 1 (Котляревский, Калинин), 33:17 — 3:0. Смит — 1 (Пинчук, Калдис), 57:33 — 3:1. Ковгореня — 3 (п.в., Керран), 59:08 — 3:2.

Вратари: Фукале — Колосов (58:15 — 59:08, 59:17).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (11+7+6) — 34 (10+8+16).

Судьи: Беляев, Морозов.

14 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.