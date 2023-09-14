«Трактор» обыграл минское «Динамо» в КХЛ

Сегодня, 19:13
«Трактор» на домашнем льду одержал победу над «Динамо» из Минска в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу челябинцам принесли точные броски Семена Дер-Аргучинцева, Виктора Антипина и Владимира Жаркова. За «Динамо» отличились Джемел Смит и Тимофей Ковгореня.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Голы: Дер-Аргучинцев — 3 (Горюнов-Рольгизер), 9:27 — 1:0. Антипин — 1 (бол., Сошников, Хэмилтон), 14:41 — 2:0. Жарков — 1 (Котляревский, Калинин), 33:17 — 3:0. Смит — 1 (Пинчук, Калдис), 57:33 — 3:1. Ковгореня — 3 (п.в., Керран), 59:08 — 3:2.
Вратари: Фукале — Колосов (58:15 — 59:08, 59:17).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 24 (11+7+6) — 34 (10+8+16).
Судьи: Беляев, Морозов.
14 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|14.09
|19:30
|
Витязь – Спартак
|- : -