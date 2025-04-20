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Сегодня, 11:00

«Трактор» — «Динамо» Минск: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн

«Трактор» и «Динамо» Минск сыграют пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ 20 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram
Telegram Дзен

«Трактор» и «Динамо» Минск сыграют пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 20 апреля. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске, стартовое вбрасывание — в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Челябинска также могут смотреть хоккей на местном телеканале «ОТВ», в Белоруссии игры минского «Динамо» показывает «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Динамо» Минск отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 3-1 в пользу челябинцев. «Трактор» оформил волевые победы в первом, втором и четвертом матчах (4:2, 4:3 ОТ, 3:2). «Зубры» выиграли третью встречу (8:0).

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ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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